Поражение от Финляндии положило конец всем надеждам Боснии и Герцеговины на выход в плей-офф, поэтому у болельщиков нет ни нужды, ни желания следить за дуэлью с Украиной.

К слову Еще один звездный футболист сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной

Те, кто покупал билеты раньше или продавали, или сдавали их, или решили не идти на матч. Их даже не привлекает возможность бесплатно сдать тест на антиген на коронавирус.

За несколько часов до начала матча в Зенице ужасно пусто, атмосфера "мертвая". На улице можно найти только нескольких продавцов атрибутики, и те жалуются, что продажи сегодня не идут.



Улицы Зеницы перед матчем Босния и Герцеговина – Украина / Фото sportsport.ba

Босния и Герцеговина – Украина: перед матчем