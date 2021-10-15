Босния и Герцеговина – 71 соперник в истории сборной Украины: Франция – любимый противник

Сборная Украины по футболу 12 октября во Львове сыграла матч отбора на чемпионат мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (1:1). Для Украины боснийская сборная стала 71 соперником в истории.

Практически каждый год сборная Украины встречается с новыми соперниками. Исключениями являются только 2009, 2015, 2020 годы, когда ни одного нового противника у Украины не было.

Кстати Наша цель – попасть на чемпионат мира, лидер сборной Украины Ярмоленко

Больше всего соперников Украины из Европы – 51 сборная. Еще 7 – из Азии, 6 – Африки, 4 – зоны КОНКАКАФ и 3 – Южной Америки.

До сих пор сборная Украины никогда не встречалась с командами Океании.

Матчи Украины с новыми соперниками

1992 – Венгрия, США, Беларусь

1993 – Израиль, Литва, Хорватия, Мексика

1994 – Болгария, ОАЭ, Южная Корея, Словения, Эстония

1995 – Италия

1996 – Молдова, Турция, Северная Ирландия, Португалия

1997 – Албания, Германия, Армения

1998 – Польша, Грузия, Россия, Андорра

1999 – Франция, Исландия

2000 – Англия, Норвегия

2001 – Румыния, Кипр, Уэльс, Латвия

2002 – Япония, Югославия, Иран, Греция, Словакия

2003 – Испания, Дания, Македония

2004 – Ливия, Казахстан

2006 – Азербайджан, Коста-Рика, Люксембург, Саудовская Аравия, Тунис, Швейцария, Шотландия

2007 – Фарерские острова, Узбекистан

2008 – Сербия, Нидерланды, Швеция

2010 – Чили, Канада, Бразилия

2011 – Уругвай, Чехия, Австрия

2012 – Черногория

2013 – Камерун, Сан-Марино

2014 – Нигер

2016 – Косово, Финляндия

2017 – Мальта

2018 – Марокко

2019 – Нигерия

2021 – Бахрейн, Босния и Герцеговина

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Любимые соперники сборной Украины

По данным Transfermarkt, сборная Украины чаще всего встречалась с Францией – 12 поединков (1 победа, 5 ничьих и 6 поражений).

Украинская сборная провела 10 поединков против Литвы (7 побед, 1 ничья и 2 поражения).

По 9 матчей в Украине против:

Грузии (6 побед, 3 ничьи)

Беларуси (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение)

Польше (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения)

Турции (2 победы, 3 ничьи и 4 поражения)

Хорватии (1 победа, 3 Ничьи, 5 поражений)

Еще по 8 встреч Украина провела против Армении, Словакии, Англии, Германии и Италии.

Положительную статистику Украина имеет против армян (5 побед, 3 ничьи) и словаков (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения).

Англичанам "сине-желтые" проиграли 2 матча. Еще 5 поединков завершились вничью и только одну игру выиграли украинцы.

Худшая статистика у Украины против Германии и Италии – ни одной победы. С немцами Украина дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла. По Италии – 2 ничьи и 6 поражений.