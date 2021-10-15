Босния и Герцеговина – 71 соперник в истории сборной Украины: Франция – любимый противник
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу 12 октября во Львове сыграла матч отбора на чемпионат мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (1:1). Для Украины боснийская сборная стала 71 соперником в истории.
Практически каждый год сборная Украины встречается с новыми соперниками. Исключениями являются только 2009, 2015, 2020 годы, когда ни одного нового противника у Украины не было.
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Больше всего соперников Украины из Европы – 51 сборная. Еще 7 – из Азии, 6 – Африки, 4 – зоны КОНКАКАФ и 3 – Южной Америки.
До сих пор сборная Украины никогда не встречалась с командами Океании.
Матчи Украины с новыми соперниками
- 1992 – Венгрия, США, Беларусь
- 1993 – Израиль, Литва, Хорватия, Мексика
- 1994 – Болгария, ОАЭ, Южная Корея, Словения, Эстония
- 1995 – Италия
- 1996 – Молдова, Турция, Северная Ирландия, Португалия
- 1997 – Албания, Германия, Армения
- 1998 – Польша, Грузия, Россия, Андорра
- 1999 – Франция, Исландия
- 2000 – Англия, Норвегия
- 2001 – Румыния, Кипр, Уэльс, Латвия
- 2002 – Япония, Югославия, Иран, Греция, Словакия
- 2003 – Испания, Дания, Македония
- 2004 – Ливия, Казахстан
- 2006 – Азербайджан, Коста-Рика, Люксембург, Саудовская Аравия, Тунис, Швейцария, Шотландия
- 2007 – Фарерские острова, Узбекистан
- 2008 – Сербия, Нидерланды, Швеция
- 2010 – Чили, Канада, Бразилия
- 2011 – Уругвай, Чехия, Австрия
- 2012 – Черногория
- 2013 – Камерун, Сан-Марино
- 2014 – Нигер
- 2016 – Косово, Финляндия
- 2017 – Мальта
- 2018 – Марокко
- 2019 – Нигерия
- 2021 – Бахрейн, Босния и Герцеговина
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Любимые соперники сборной Украины
По данным Transfermarkt, сборная Украины чаще всего встречалась с Францией – 12 поединков (1 победа, 5 ничьих и 6 поражений).
Украинская сборная провела 10 поединков против Литвы (7 побед, 1 ничья и 2 поражения).
По 9 матчей в Украине против:
- Грузии (6 побед, 3 ничьи)
- Беларуси (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение)
- Польше (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения)
- Турции (2 победы, 3 ничьи и 4 поражения)
- Хорватии (1 победа, 3 Ничьи, 5 поражений)
Еще по 8 встреч Украина провела против Армении, Словакии, Англии, Германии и Италии.
Положительную статистику Украина имеет против армян (5 побед, 3 ничьи) и словаков (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения).
Англичанам "сине-желтые" проиграли 2 матча. Еще 5 поединков завершились вничью и только одну игру выиграли украинцы.
Худшая статистика у Украины против Германии и Италии – ни одной победы. С немцами Украина дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла. По Италии – 2 ничьи и 6 поражений.