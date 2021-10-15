Босния и Герцеговина – 71 соперник в истории сборной Украины: Франция – любимый противник

15 октября 2021 , 14:57
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Источник:

УАФ

Сборная Украины по футболу 12 октября во Львове сыграла матч отбора на чемпионат мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (1:1). Для Украины боснийская сборная стала 71 соперником в истории.

Практически каждый год сборная Украины встречается с новыми соперниками. Исключениями являются только 2009, 2015, 2020 годы, когда ни одного нового противника у Украины не было.

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Больше всего соперников Украины из Европы – 51 сборная. Еще 7 – из Азии, 6 – Африки, 4 – зоны КОНКАКАФ и 3 – Южной Америки.

До сих пор сборная Украины никогда не встречалась с командами Океании.

Матчи Украины с новыми соперниками

  • 1992 – Венгрия, США, Беларусь
  • 1993 – Израиль, Литва, Хорватия, Мексика
  • 1994 – Болгария, ОАЭ, Южная Корея, Словения, Эстония
  • 1995 – Италия
  • 1996 – Молдова, Турция, Северная Ирландия, Португалия
  • 1997 – Албания, Германия, Армения
  • 1998 – Польша, Грузия, Россия, Андорра
  • 1999 – Франция, Исландия
  • 2000 – Англия, Норвегия
  • 2001 – Румыния, Кипр, Уэльс, Латвия
  • 2002 – Япония, Югославия, Иран, Греция, Словакия
  • 2003 – Испания, Дания, Македония
  • 2004 – Ливия, Казахстан
  • 2006 – Азербайджан, Коста-Рика, Люксембург, Саудовская Аравия, Тунис, Швейцария, Шотландия
  • 2007 – Фарерские острова, Узбекистан
  • 2008 – Сербия, Нидерланды, Швеция
  • 2010 – Чили, Канада, Бразилия
  • 2011 – Уругвай, Чехия, Австрия
  • 2012 – Черногория
  • 2013 – Камерун, Сан-Марино
  • 2014 – Нигер
  • 2016 – Косово, Финляндия
  • 2017 – Мальта
  • 2018 – Марокко
  • 2019 – Нигерия
  • 2021 – Бахрейн, Босния и Герцеговина

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Любимые соперники сборной Украины

По данным Transfermarkt, сборная Украины чаще всего встречалась с Францией – 12 поединков (1 победа, 5 ничьих и 6 поражений).

Украинская сборная провела 10 поединков против Литвы (7 побед, 1 ничья и 2 поражения).

По 9 матчей в Украине против:

  • Грузии (6 побед, 3 ничьи)
  • Беларуси (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение)
  • Польше (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения)
  • Турции (2 победы, 3 ничьи и 4 поражения)
  • Хорватии (1 победа, 3 Ничьи, 5 поражений)

Еще по 8 встреч Украина провела против Армении, Словакии, Англии, Германии и Италии.

Положительную статистику Украина имеет против армян (5 побед, 3 ничьи) и словаков (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения).

Англичанам "сине-желтые" проиграли 2 матча. Еще 5 поединков завершились вничью и только одну игру выиграли украинцы.

Худшая статистика у Украины против Германии и Италии – ни одной победы. С немцами Украина дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла. По Италии – 2 ничьи и 6 поражений.

Автор: Михайло Гема