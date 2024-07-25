Нет чужого горя: клуб Бундеслиги выделил солидную сумму на восстановление разрушенного "Охматидита"

Европейские футбольные клубы помогают Украине с начала полномасштабного вторжения вражеской страны. На этот раз средства получил фонд "Охматдет - это здоровая жизнь" на восстановление разрушенной больницы.

Фонд специализируется на обеспечении детской больницы "Охматдет" медицинскими товарами. Боруссия Менхенгладбах стала первым футбольным клубом из-за пределов Украины, что публично помог клинике.

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Денежная помощь от Менхенгладбаха

В среду, 24 июля, представители и директор клуба Бундеслиги Маркус Арец встретились с генеральным консулом Украины в Германии Ириной Шум и передали чек на сумму 50 тысяч евро. Деньги направлены на помощь детской больнице Охматдет.

То, что произошло, невероятно ужасно, ведь снова пострадали невинные люди, в этом случае дети. Поэтому для нас, как для Боруссии, было логичным, что мы поможем восстановить медицинское обеспечение,

– заявил Арец.

Напомним, что 8 июля во время массированной ракетной атаки по городам Украины со стороны вражеской страны пострадала детская больница Охматдет. Ракета российских оккупантов попала в реанимационное и онкологическое отделение больницы.

В мае 2022 года сборная Украины сыграла товарищеский матч с Боруссией Менхенгладбах. В прошлом сезоне немецкий коллектив набрал 34 очка в Бундеслиге и по итогам чемпионата оказался на 14-й строчке в турнирной таблице.