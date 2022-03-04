Боруссия Менхенгладбах начала сбор средств в помощь Украине

В Боруссии из Менхенгладбаха решили поддержать украинский народ не только на словах. Немецкий клуб приступил к сбору средств для украинцев.

Поддержка от Боруссии

Менхенгладбасская Боруссия присоединилась к помощи Украине, которая страдает от нападения России. У немецкого клуба огромная аудитория, которая может собрать хорошую материальную помощь украинцам.

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В клубе объявили о сборе средств. Также фанаты "жеребцов" могут совершить свои пожертвования на ближайшем домашнем матче Боруссии против Герты (12 марта).

У нашего клуба 94 269 официальных членов, поэтому минимум эту сумму евро мы перечислим в фонд помощи пострадавшим в Украине. Также приглашаем болельщиков сделать дополнительные пожертвования и увеличить общую сумму,

– заявили в Боруссии.

Перечислить денежные средства можно на счет официального фонда клуба.

IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 с пометкой borussiahilft Ukraine.

Однако не только финансово Боруссия поддержит украинцев. В клубе сделают специальные игровые и тренировочные футболки с призывом остановить войну. Впоследствии, эта форма будет продана на аукционе, а все заработанные деньги пойдут на нужды Украины.

Боруссия Менхенгладбах с 27 очками занимает 13 место.

Следующий поединок "жеребцы" проведут на выезде против Штутгарта (5 марта).

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