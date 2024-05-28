Боруссия против Реала: где смотреть финал Лиги чемпионов-2024 и кто будет комментировать

Решающая игра текущей ЛЧ состоится в Лондоне на "Уэмбли". Встречу между Реалом и Боруссией украинцы смогут увидеть вживую.

Уже в ближайшую субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов-2024. В решающем матче в Лондоне между собой сойдутся дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Где смотреть финал Лиги чемпионов

Битва за Кубок будет показана в прямом эфире в Украине. Официальным транслятором Лиги чемпионов в нашей стране является ОТТ-платформа Megogo. Именно на ней будет доступна онлайн-трансляция матча Боруссия Дортмунд – Реал.

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до нее транслятор начнет предматчевую студию, где ведущие и эксперты обсудят главные аспекты финала Лиги чемпионов.

Также аналитическая студия будет доступна и после встречи на "Уэмбли". Комментировать финал будут популярные комментаторы Виталий Волочай и Вадим Скичко. Также текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия – Реал будет доступна на сайте 24 Канала.

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Шанс для Андрея Лунина

Напомним, что стать победителем Лиги чемпионов в составе Реала имеет возможность украинский вратарь Андрей Лунин. Украинец сыграл 8 матчей за "бланкос" в этом сезоне и сделал важный вклад в успехи клуба.

Благодаря сейвам Лунина Реал прошел Лейпциг и Манчестер Сити. В дуэлях с манкунианцами Андрей стал героем серии пенальти, отразив удары от Ковачича и Бернарду Силвы.

Впрочем, весьма вероятно, что в финале с первых минут сыграет не Лунин. Основной вратарь Реала Тибо Куртуа недавно восстановился от травмы и в последних матчах Ла Лиги тренер больше доверял именно бельгийцу.