Полет "шмелей" продолжается: Боруссия прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив феерический ПСВ

Команда Эдина Терзича на классе разобралась с лидером нидерландской Эредивизи ПСВ. Победу дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов принесли голы Санчо и Ройса.

Боруссия Дортмунд – ПСВ 2:0

Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5.

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала сезона 2023-2024. В последний игровой день вице-чемпион Германии Боруссия Дортмунд принимала лидера чемпионата Нидерландов ПСВ, пишет 24 канал.

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Ударный старт немцев

Команда Петера Боша демонстрирует крутые результаты в этом сезоне. Эйндховен идет на первом месте в Эредивизи без поражений, а в Лиге чемпионов заняла вторую строчку в группе впереди Севильи и Ланса.

Боруссия же рискует не попасть в ЛЧ на следующий сезон, ведь ведет борьбу с Лейпцигом за четвертое место. Первая игра команд в Нидерландах не выявила победителя (1:1).

Встреча в Дортмунде началась с быстрого гола от Санчо. Англичанин получил мяч перед штрафной площадкой ПСВ и неожиданно выстрелил в ближний угол. Вратарь не был готов к этому и упустил момент удара.

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ПСВ наказан за нереализацию

В дальнейшем "шмели" играли по счету. Если в первом тайме инициатива была на их стороне, то после перерыва чаще атаковали нидерландцы. Несколько крутых моментов имел Де Йонг, в стойку попал Лосано, а удары от Тезе и Бакайоко парировал вратарь.

ПСВ действительно был близок к восстановлению паритета, но в компенсированное время Боруссия добила гостей. На ровном месте поскользнулся Тезе, подарив Марко Ройсу выход один на один. Немец не подвел и установил окончательный счет 2:0. Поэтому Боруссия впервые за три года выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Видео голов в матче Боруссия Дортмунд – ПСВ