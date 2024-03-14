Боруссія Дортмунд – ПСВ 2:0

Голи: Санчо, 3, Ройс, 90+5.

В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/8 фіналу сезону 2023-2024. В останній ігровий день віцечемпіон Німеччини Боруссія Дортмунд приймала лідера чемпіонату Нідерландів ПСВ, пише 24 канал.

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Ударний старт німців

Команда Петера Боша демонструє круті результати цього сезону. Ейндховен йде на першому місці в Ередівізі без поразок, а в Лізі чемпіонів посіла другу сходинку в групі попереду Севільї та Ланса.

Боруссія ж ризикує не потрапити в ЛЧ на наступний сезон, адже веде боротьбу із Лейпцигом за четверте місце. Перша гра команд в Нідерландах не виявила переможця (1:1).

Зустріч у Дортмунді розпочалась зі швидкого голу від Санчо. Англієць отримав м'яч перед карним майданчиком ПСВ та несподівано вистрілив у ближній кут. Воротар не був готовий до цього та проґавив момент удару.

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ПСВ покараний за нереалізацію

В подальшому "джмелі" грали по рахунку. Якщо у першому таймі ініціатива була на їх боці, то після перерви частіше атакували нідерландці. Кілька крутих моментів мав Де Йонг, у стійку влучив Лосано, а удари від Тезе та Бакайоко парирував воротар.

ПСВ справді був близький до відновлення паритету, але у компенсований час Боруссія добила гостей. На рівному місці послизнувся Тезе, подарувавши Марко Ройсу вихід сам на сам. Німець не підвів та встановив остаточний рахунок 2:0. Тож Боруссія вперше за три роки виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Відео голів у матчі Боруссія Дортмунд – ПСВ