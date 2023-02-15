Челси в нокдауне: блистательная контратака позволила Боруссии выйти вперед – видео гола

Дортмундцы долгое время терпели нашествие гостей из Лондона, но успешно реализовали контрвыпад. Прекрасное индивидуальное мастерство продемонстрировал Карим Адейеми.

В одном из матчей среды в Лиге чемпионов Челси противостоял на выезде дортмундской Боруссии. 24 канал. С первых минут на поле появился и украинец Михаил Мудрик.

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Лондонцы владели инициативой, ведь только в первом тайме дважды мог забивать Фелиш. Второй тайм проходил тоже в атаках Челси, но счет открыть смогли дортмундцы.

На 63 минуте "синие" подали опасный угловой, но точно запереть у игроков Челси не получилось. Геррейру же разогнал неплохую контратаку, запустив Адейеми.

Карим протянул мяч из центра поля, обыграл Фернандеса и Аррисабалагу и поразил уже пустые ворота. Для немца это всего-навсего пятый гол в этом сезоне.

Видео гола Карима Адейеми: