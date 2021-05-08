Где смотреть Боруссия Д – РБ Лейпциг

Матч между Боруссией и Лейпцигом состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк". Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

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Трансляция матча Боруссия Д – РБ Лейпциг в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой