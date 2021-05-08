Где смотреть Боруссия Д – РБ Лейпциг
Матч между Боруссией и Лейпцигом состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк". Начало игры в 16:30 по киевскому времени.
К слову Попадет ли Боруссия в Лигу чемпионов в следующем сезоне: прогноз на матч с РБ Лейпциг
Трансляция матча Боруссия Д – РБ Лейпциг в Украине будет доступна на платформе Megogo.
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Перед игрой
- Боруссия оказалась в крайне сложном положении. Команда может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. И пока до последнего ведет борьбу за попадание в топ-4 по итогам чемпионата. Сейчас команда отстает на один балл от четвертого Айнтрахта.
- Но "шмели" победили в четырех последних матчах в чемпионате, поэтому имеют хорошую динамику.
- Между тем РБ Лейпциг матчи Бундеслиги проводит уже без энтузиазма после поражения от Баварии. Вряд ли "быки" потеряют вторую строчку. Как и не замахнутся на чемпионство. Так как что отрыв от Вольфсбурга составляет семь очков, что отставание от Баварии – те же самые семь баллов. И все же за очки команда будет бороться.