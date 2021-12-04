Боруссия – Бавария 2:3

Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовский, 9, 77 (пен.), Коман, 44

В этом сезоне Боруссия не проигрывала дома в матчах Бундеслиги. И планировала продолжить свою победную серию в матче против Баварии. Так как тогда могла бы выйти на первое место – до этого матча мюнхенцы опережали соперника на одно очко.

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Но на пути встали три роковых ошибки Матса Хеммельса – защитника, который является воспитанником Баварии, но вырос в топового игрока именно в Боруссии. Хотя в 2016 году он все же перешел в Баварию, но через три года вернулся в Дортмунд.

Роковые ошибки Хеммельса:

в начале первого тайма неудачно принял мяч в центре поля, позволив его перехватить Мюллеру, после чего Бавария сравняла счет;

причастен к неудачному рикошету, благодаря которому Коман отправил мяч в ворота, выведя Баварию вперед;

сыграл рукой в собственной штрафной, из-за чего арбитр после просмотра назначил пенальти. Именно гол с пенальти и принес победу Баварии в этом матче.

Хотя сам матч для Боруссии начался крайне удачно – уже на пятой минуте Брандт отличился в воротах Нойера после ошибки защитников. Впоследствии возможность забивать имел Холанд. Но в первом тайме ему не хватило точности – мяч прокатился в считанных сантиметрах от штанги.

Однако уже в начале второго тайма Холанд все-таки забил. На этот раз штанга помогла – мяч именно от нее отлетел в ворота.

Травматический матч

Кроме пяти голов, в этом матче произошли и замены из-за травм. Наиболее опасным выглядит столкновение, после которого Брандт упал неподвижно на газон – они с соперником столкнулись головами в воздухе. Поле игрок покинул на носилках.

А впоследствии из-за повреждения вынужденную замену пришлось провести гостям – Эрнандес не смог продолжить игру после того, как "принял" на себя мощный удар мячом.

Бавария побеждает и закрепляется на первом месте, увеличив отрыв от Боруссии до четырех очков.