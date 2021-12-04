Боруссія – Баварія 2:3

Голи: Брандт, 5, Голанд, 48 – Левандовський, 9, 77 (пен.), Коман, 44

В цьому сезоні Боруссія не програвала вдома в матчах Бундесліги. І планувала продовжити свою переможну серію в матчі проти Баварії. Адже тоді могла б вийти на перше місце – до цього матчу мюнхенці випереджали суперника на одне очко.

Варте уваги Інтер забив гол у ворота Роми прямим ударом з кутового – м'яч пролетів поміж ніг воротарю: відео

Та на заваді стали три фатальні помилки Матса Хеммельса – захисника, який є вихованцем Баварії, але виріс у топового гравця саме в Боруссії. Хоча у 2016 році він таки перейшов в Баварію, але через три роки повернувся в Дортмунд.

Фатальні помилки Хуммельса:

на початку першого тайму невдало прийняв м'яч в центрі поля, дозволивши його перехопити Мюллеру, після чого Баварія зрівняла рахунок;

причетний до невдалого рикошету, завдяки якому Коман відправив м'яч у ворота, вивівши Баварію вперед;

зіграв рукою у власному штрафному, через що арбітр після перегляду призначив пенальті. Саме гол з пенальті і приніс перемогу Баварії в цьому матчі.

Хоча сам матч для Боруссії розпочався вкрай вдало – вже на п'ятій хвилині Брандт відзначився у воротах Нойєра після помилки захисників. Згодом можливість забивати мав Голанд. Але в першому таймі йому забракло влучності – м'яч прокотився у лічених сантиметрах від штанги.

Та вже на початку другого тайму Голанд таки забив. Цього разу штанга допомогла – м'яч саме від неї відлетів у ворота.

Травматичний матч

Окрім п'яти голів, в цьому матчі відбулися і заміни через травми. найбільш небезпечною виглядає зіткнення, після якого Брандт впав нерухомо на газон – він у повітрі зіштовхнувся головами з суперником. Поле гравець покинув на ношах.

А згодом через ушкодження вимушену заміну довелося провести гостям – Ернандес не зміг продовжити гру після того, як "прийняв" на себе потужний удар м'ячем.

Баварія перемагає та закріплюється на першому місці, збільшивши відрив від Боруссії до чотирьох очок.