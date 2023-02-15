Боруссия – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия и Челси свой матч 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют в среду, 15 февраля. Онлайн-трансляция матча Боруссия – Челси доступна на сайте 24 канала.

Боруссия и Челси до этого никогда не играли друг против друга в официальных матчах. Игра в среду, 15 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов станет первым противостоянием "джемов" и "синих".

К теме Мудрик может дебютировать за Челси в Лиге чемпионов против Боруссии: прервет ли команда серию неудач

Матч Боруссия – Челси состоится в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна парк". Игру доверили обслуживать испанской бригаде арбитров во главе с Хесусем Хилем Мансано.

Игра Боруссия – Челси начнется в 22:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Боруссия – Челси. Она будет доступна в этой новости.