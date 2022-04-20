Мощная конкуренция

Игорь Безкаравайный завоевал бронзовую награду по гребле на тренажере на дистанции 1 минута. У украинца была мощная конкуренция, поскольку двое спортсменов разделили вторую строчку и двое – третью.

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Наш ветеран сражался за каждый метр!

Всего 20 апреля украинцы получили четыре награды на "Играх непокоренных". Игорь Галушка имеет в своем активе сразу две медали: "золото" и "серебро".

Кроме яркого выступления Игорь запомнился своим выходом на пьедестал. Ветеран вышел на награждение с сине-желтым флагом со словами Save Mariupol, чтобы весь мир услышал призыв "Сохранить Мариуполь".

Золотую награду также Виктор Легкодух. Он был лучшим в дамбе на тренажере на 4 минуты.

Невероятно гордимся достижениями украинцев на Invictus Games!