МЮ едва не потеряло очки против Борнмута: Забарный провел весь матч АПЛ – видеообзор

В субботу, 20 мая, Манчестер Юнайтед гостил на поле Борнмута в рамках 37-го тура АПЛ. Хозяева потерпели минимальное поражение.

Борнмут – МЮ 0:1

Гол: Каземиро, 9

Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев. Уже на 9-й минуте защиты "вишен" не удалось удержать Казэмиро. Бразилец отозвался на заброс и в падении пробил мимо голкипера. Забарный вместе с Сенеши не смогли справиться с назойливым футболистом "красных дьяволов", пишет 24 Канал.

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МЮ удалось быстро размочить нули на табло – 0:1.

Хозяева ответили ударом от Соланке, сумевшего пробить, хотя оказался среди нескольких защитников гостей.

В течение первого тайма команды действовали на встречных курсах. Дальними ударами отличились Мартиаль и Каземиро. Если первый выстрел был мимо ворот, то во втором эпизоде спас голкипер.

Вторая 45-минутка началась с расстрела Де Хеа от Брукса. Испанский голкипер сумел спасти "красных дьяволов" от неминуемого гола.

Старт второго тайма последовал за хозяевами поля. Но после ударной 15-минутки за дело взялись гости из красной части Манчестера. Фернандеш в упор расстреливал владение "вишен", но голкипер помешал голу.

В конце матча Мур оказался лицом к лицу с де Хеа, но и на этот раз вратарь МЮ вышел победителем из дуэли.

Борнмут минимально проиграл МЮ на виду родных болельщиков 0:1.

Илья Забарный провел весь поединок. Украинский защитник только в четвертый раз вышел в матче АПЛ.

Манчестер Юнайтед за 27 туров набрал 69 баллов и сравнялся по очкам с третьим Ньюкаслом. "Красные дьяволы" идут на 4 месте.

Борнмут Забарного с 39 пунктами занимает 14-е место.

Видеообзор матча Борнмут – МЮ