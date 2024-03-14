Горжусь быть частью этой страны, – Забарный посвятил первый гол в АПЛ украинскому народу

В среду, 13 марта, в перенесенном матче 17 тура Английской Премьер-лиги свой дебютный гол за Борнмут забил Илья Забарный. Произошло это в поединке против Лутона.

"Вишни" одержали фантастическую победу со счетом 4:3. Они совершили камбэк с 0:3 после первого тайма.

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Важное событие на глазах близких

После матча своими впечатлениями от перформанса команды поделился украинский защитник Борнмута Илья Забарный. Он рассказал, благодаря чему удалось перевернуть игру:

"Это невероятно. Когда ты проигрываешь 0:3 в первом тайме очень трудно переключиться, потому что ты пропускаешь 3 гола и это, конечно, истощает. Но у нас замечательная команда, мы быстро отреагировали и проанализировали свои ошибки, мы просто начали бороться во втором тайме и сделали это. Мы просто проиграли несколько дуэлей, когда они забили, поэтому мы немного подкорректировали нашу тактику и начали выигрывать дуэли".

Отдельно Илья высказался о своем голе. Он заявил, что забил его на глазах семьи, которая присутствовала на стадионе, и посвятил взятие ворот родным и украинскому народу.

Моя семья сегодня на стадионе и, конечно, это замечательный гол. Я не забиваю много мячей, но я хочу делать это как можно чаще. Для меня важно, что моя семья здесь. Это для них и для нашей страны, потому что я знаю, что мой народ наблюдает за мной, я очень горжусь быть частью этой страны. Я желаю своему народу всего наилучшего.

Моя семья приехала сюда на прошлой неделе в гости. Это удивительно. Им понравились игры АПЛ и это невероятно. После матча они сказали, что им надо больше таблеток, потому что это был большой стресс. Они не так часто приходят на матчи, поэтому забить было замечательно", – рассказал Забарный.

Футбольные цели Забарного на текущий сезон

. Илья Забарный стал самым молодым украинцем , который забивал в АПЛ и восьмым в целом.

Украинский защитник также рассказал о целях своей команды до конца сезона, которая сейчас находится на тринадцатой строчке в турнирной таблице АПЛ. Он считает, что "вишни" имеют все шансы побороться за топ-10:

"Конечно, мы не будем останавливаться, нам нужно вернуться и построить то же самое, потому что нам нужно начать получать баллы и быть как можно выше. Я знаю уровень этой команды и я думаю, что мы можем закончить в верхней половине таблицы".

Уже совсем скоро Илья Забарный присоединится к сборной Украины, которая будет играть матчи плей-офф за выход на Евро-2024. В такой счастливый для себя день он не забыл о национальной команде и пообещал выдать максимум, чтобы "сине-желтые" сыграли на континентальном первенстве.

Вскоре будет очень важная игра против Боснии и Герцеговины для всех украинцев. Я сделаю все, что могу, потому что нам нужно выиграть и попасть на Евро,

– сказал Забарный.

Напомним, что сборная Украины свой следующий матч сыграет 21 марта в Зенице, начало поединка в 21:45. В случае успеха, решающий матч "сине-желтые" проведут 26 марта против победителя пары Израиль – Исландия.

. В нынешнем сезоне Илья Забарный сыграл 33 матча за Борнмут во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Он единственный игрок "вишен", который провел каждую минуту игрового времени в поединках АПЛ-2023/2024.