Раздавили "вишен": Ливерпуль благодаря дублям Жоты и Нуньеса деклассировал команду Забарного

Подопечные Юргена Клоппа в очередной раз подтвердили свои чемпионские амбиции. Беспроигрышная серия "мерсисайдцев" в чемпионате длится уже 14 матчей.

Борнмут – Ливерпуль 0:4

Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79

В матче 21-го тура чемпионата Англии Ливерпуль посетил Борнмут. Команда Ильи Забарного рассчитывала заработать очки в битве с лидером, пишет 24 Канал.

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Ливерпуль несется к чемпионству

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Хозяева "сушили" игру, стараясь надежно и просто сыграть в защите.

Однако вторая половина игры расставила все по своим местам. Сначала форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес открыл счет в матче, воспользовавшись точным пасом Диогу Жота.

Затем за дело взялся сам португалец. На 70-й минуте Жота мощным ударом удвоил преимущество "мерсисайдцев". А через девять минут 27-летний форвард оформил дубль.

Финальную точку в компенсированное время поставил тот же Нуньес, откликнувшись на поперечный пас Джо Гомеса.

Илья Забарный отыграл полный матч за "вишен". Украинец получил за поединок одни из самых плохих оценок. Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили 5,7 и 6,2 балла соответственно.

Ливерпуль набрал 48 очков и уверенно лидирует в чемпионате АПЛ, на 5 баллов опережая Манчестер Сити, Арсенал и Астон Виллу. Однако "горожане" имеют еще игру в запасе.

Борнмут Забарного остался на 12-й строчке. У "вишен" – 25 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Борнмут – Ливерпуль