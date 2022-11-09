Дырявая защита без Миколенко: Эвертон опозорился в Кубке лиги – видеообзор матча
Уже в стартовом матче Эвертон закончил свои выступления в Кубке английской лиги. "Ириски" уступили на выезде Борнмуту.
Борнмут – Эвертон 4:1
Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грей, 67
Фрэнк Лэмпард выпустил на футбольное поле неосновной состав. Места в заявке команды не нашлось и Виталию Миколенко. А это значит дыра на левом фланге обороны, пишет 24 канал.
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Такой экспериментальный состав от Эвертона был отличным случаем для Борнмута, которым хозяева матча воспользовались.
Два гола на старте обоих таймов предпочли Борнмут 2:0. На 67-й минуте благодаря усилиям Грея "ириски" сократили отставание на минимуме 2:1.
В конце поединка Эвертон пропустил еще дважды и поставил грубую точку в матче – 4:1, разгромное поражение подопечным Лэмпарда.
Эвертон остановился в третьем круге Кубка английской лиги.