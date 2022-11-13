Разъяренные фанаты Эвертона чуть не набросились на Лэмпарда: они требуют отставки тренера
Источник:WTXnews
Эвертон потерпел седьмое поражение в сезоне АПЛ-2022/2023. Болельщики "ирисок" болезненно приняли разгромное гостевое поражение от Борнмута.
После поражения 3:0 главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард вместе с командой подошел к гостевой трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Однако между сторонами вспыхнула перепалка.
К теме Столкнулся головой с оппонентом: тренер соперника Эвертона озабочен травмой Николенко
У фанатов лопнуло терпение после целой горы поражений
Возмущенные фанаты требуют отставки Лэмпарда с тренерского кресла "ирисок". В пылкий разговор между болельщиками и наставником вмешались правоохранительные органы, стюарды, которые оберегали безопасность во время поединка.
Досталось не только Лэмпарду, но и команде. Разъяренные болельщики выбросили на землю игровую футболку Алекса Ивоби, который после матча подарил ее фанатам Эвертона.
На послематчевой пресс-конференции Лэмпард заверил, что не обвиняет фанатов, имеющих право высказывать свое мнение.
В последний раз Эвертон побеждал 22 октября в матче против Кристал Пелес (3:0). После этого победный поединок потерпел три фиаско и один разошелся с соперником миром.
Поражение не позволило Эвертону выбраться из основ турнирной таблицы АПЛ. "Ириски" с 14 баллами идут на 17-й позиции среди 20 клубов.
Напомним, что в первом тайме Виталий Миколенко после столкновения головой с соперником не смог продолжить встречу.
Лэмпард не может найти игру Эвертона
- Фрэнк Лэмпард работает во главе "ирисок" с января 2022 года. Наставник заключил сотрудничество с английским клубом до 30 июня 2024 года. Похоже, что с таким темпом Лэмпард досрочно покинет этот пост.
- За 17 матчей сезона-2022/2023 Эвертон победил только в 4 поединках при 8 поражениях. Еще в 5 встречах была зафиксирована мировая.
- Во главе английской команды в общей сложности провел 38 матчей.