Матч закончился победой Борнмута 3:0, а Эвертон уже в первом тайме потерял основного защитника Виталия Миколенко. Украинец столкнулся головой с соперником, после чего уже не смог продолжить встречу.

Детальнее Миколенко провалил поединок АПЛ и оставил поле из-за травмы: видеообзор матча

Вместо него на поле появился Шеймус Коулмэн.

О'Нил: Увидел, что он на газоне уже после того, как мы забили гол

Прогнозируется, что у Миколенко сотрясение мозга. Хотя левый защитник самостоятельно покинул пределы футбольного поля.

После поединка главный тренер Борнмута прокомментировал эпизод с травмой украинского легионера Эвертона. Гэри О'Нил признался, что не видел самого момента, но пожелал Виталию скорейшего выздоровления.

Я не увидел момента, когда Миколенко получил этот удар. Увидел, что он на газоне уже после того, как мы забили гол. Надеюсь, с Миколенко все хорошо. Правда, мне показалось, что он травмировал голову, а плечо. В любом случае, здоровье футболиста самое важное,

– сказал наставник Борнмута.

Поражение не позволило подопечным Фрэнка Лэмпарда выбраться из основ турнирной таблицы. Эвертон идет 17-м среди 20 клубов, имея в своем активе всего 14 очков.