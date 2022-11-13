После поражения 3:0 главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард вместе с командой подошел к гостевой трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Однако между сторонами вспыхнула перепалка.

К теме Столкнулся головой с оппонентом: тренер соперника Эвертона озабочен травмой Николенко

У фанатов лопнуло терпение после целой горы поражений

Возмущенные фанаты требуют отставки Лэмпарда с тренерского кресла "ирисок". В пылкий разговор между болельщиками и наставником вмешались правоохранительные органы, стюарды, которые оберегали безопасность во время поединка.

Досталось не только Лэмпарду, но и команде. Разъяренные болельщики выбросили на землю игровую футболку Алекса Ивоби, который после матча подарил ее фанатам Эвертона.

На послематчевой пресс-конференции Лэмпард заверил, что не обвиняет фанатов, имеющих право высказывать свое мнение.

В последний раз Эвертон побеждал 22 октября в матче против Кристал Пелес (3:0). После этого победный поединок потерпел три фиаско и один разошелся с соперником миром.

Поражение не позволило Эвертону выбраться из основ турнирной таблицы АПЛ. "Ириски" с 14 баллами идут на 17-й позиции среди 20 клубов.

Напомним, что в первом тайме Виталий Миколенко после столкновения головой с соперником не смог продолжить встречу.

Лэмпард не может найти игру Эвертона