Сборная вернулась: Шевченко и игроки спели гимн в Борисполе с фанатами – мощное видео

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 4 июля, вернулась домой. В аэропорту Борисполь футболисты и поклонники исполнили гимн Украины.

Вместе с украинскими футболистами гимн спели Олег Собчук (фронтмен группы СКАЙ), Фоззи (вокалист группы ТНМК) и YARMAK.

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Главный тренер Андрей Шевченко заявил, что благодарен болельщикам за поддержку.

Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на Игры. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду. Мы благодарны всем, кто болел в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку,

– подчеркнул Шевченко.

Кроме того, главный тренер сборной поблагодарил футболистов за самоотдачу, желание и футбол, который они показали.

Свое выступление Шевченко закончил словами "Слава Украины", и фанаты воскликнули в ответ: "Героям слава".

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