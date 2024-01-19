В начале января 2024 года Украина при посредничестве ОАЭ осуществила масштабный обмен и освободила из российского плена 230 военных и гражданских. Многие из них считались пропавшими без вести.

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Россияне били за то, что высокие ростом и спортивные

Среди освобожденных военных – баскетболист Борис Завацкий. Он хорошо известен по выступлениям в харьковской любительской баскетбольной лиге. Также у Бориса есть достижения на профессиональном уровне. В начале 2000-х в Высшей лиге защищал цвета харьковского Политехника. А в 1999 году становился чемпионом Украины по баскетболу 3х3.

Борис Завацкий – чемпион по баскетболу 3х3 (на фото второй справа) / ФБУ

Борис пошел добровольцем на фронт еще в 2015 году, а уволился в конце 2021 года. В первые дни полномасштабного вторжения сразу пошел в военкомат. Он воевал в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и защищал родную Харьковщину от коварного врага.

25 марта 2022 года возле села Ольховка Харьковской области Борис пропал без вести во время выполнения боевого задания, когда его подразделение попало в засаду. Все это время было неизвестно, жив ли он.

Политехник сезона 2002-23 (Борис Завацкий крайний слева) / ФБУ

Его жена Юлия узнала, что ее муж находится в плену от Красного Креста.

"Он пробыл в плену 21 месяц. Через Красный Крест я узнала, что он жив, находится в плену. С ним там был еще одним спортсмен-кикбоксер Алексей Ануля – так вот он за себя и за Бориса рассказывал, что их били даже просто за то, что они высокие ростом, спортивные и это россиян очень раздражало, в карцер сажали. Борис пока ничего за плен мне не рассказывал.

Он потерял около 45 килограммов. Над ним там издевались, у него была контузия и вообще состояние здоровья существенно ухудшилось. Я его не узнала на тех фотографиях, которые он мне прислал после обмена. Это все сейчас фиксируется для ООН.

Но он не сломался. Это патриотический человек, он всегда за Украину", – рассказала Юлия.

Несмотря на тяжелые испытания и пытки, Борис снова рвется на фронт защищать Украину.