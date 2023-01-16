Проиграл конкуренцию Беленюку: украинский борец выбрал сборную, с которой поедет на Олимпиаду

Украинский борец греко-римской борьбы Семен Новиков официально сменил спортивное гражданство. Теперь атлет будет защищать цвета Болгарии.

Чемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков дебютировал на международном турнире в качестве спортсмена из Болгарии. Украина окончательно потеряла спортсмена, который мог представить наше государство на Олимпийских играх.

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Фотографию с турнира Новиков опубликовал в своем Instagram. На ней атлет одет в борцовское трико с флагом Болгарии.

"Вернулся к делу после полуторагодичного перерыва", – написал Новиков.

Семен Новиков защищает цвета Болгарии / www.instagram.com

Как Новиков сменил гражданство

Для того чтобы атлет сменил спортивное гражданство, нужно согласие федерации. При других условиях спортсмен должен отбыть трехлетний карантин и только тогда сможет выступать за сборную другой страны.

По словам старшего тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Владимира Шацких, Новикову не давали разрешение на смену гражданству. Однако Международная федерация борьбы сократила срок действия карантина на полтора года.

Точкой отсчета для Новикова стал Индивидуальный кубок мира по борьбе, проходивший в Белграде в декабре 2020 года. Таким образом, Семен уже отбыл свой срок. Это позволит Новикову в качестве представителя Болгарии завоевать путевку на Олимпиаду-2024.