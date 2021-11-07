Бордо – ПСЖ 2:3

Голы: Элис, 78, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

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В начале матча команды обменялись опасными моментами. Однако ни один из них не завершился взятием ворот. В середине первого тайма Неймар мощным ударом после передачи Мбаппе открыл счет в поединке – 0:1.

Настоящий "пожар" был у ворот Бордо. Защитники и голкипер хозяев стеной встали перед собственными владениями, заблокировав сразу несколько выстрелов вплотную от парижан.

Второй гол Неймара! Еще до перерыва ПСЖ удвоил преимущество табло. Неймар получил классную передачу пяткой от того же Мбаппе и бильярдным ударом в угол ворот оформил дубль – 0:2.

На отдых команды ушли по комфортному счету для гостей. После перерыва Мбаппе наконец-то не только отметился результативной передачей. Вейналдум классно отозвался на пас из глубины поля, выйдя лицом к лицу с голкипером Бордо. Но не стал обыгрывать стража ворот, а отдал на свободного Мбаппе, который закатил мяч уже в пустые владения хозяев – 0:3.

В шаге от невероятного камбека

Казалось, что уже в матче все решено. ПСЖ одержит разгромную победу на выезде. Но иначе думали хозяева. На 78-й минуте высокий прессинг от Бордо дал плоды. Элис после прострела с фланга забил первый гол своей команды – 1:3.

На второй компенсированной минуте Бордо забил второй раз. Ньянг обыгрался в стеночку с Брианом и в упор расстрелял владение Наваса – 2:3. Но хозяевам не хватило времени, чтобы отыграть еще один гол.

Бордо чуть не стал автором невероятного камбэка с 0:3. ПСЖ в нервном поединке одержал победу со счетом 2:3.

Победа принесла ПСЖ три очка. Теперь в активе парижан 34 пункта и первое место в Лиге 1. Бордон с 12 баллами продолжает идти 16-м.

Бордо – ПСЖ: видеообзор