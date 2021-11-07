Бордо – ПСЖ 2:3
Голы: Элис, 78, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63
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В начале матча команды обменялись опасными моментами. Однако ни один из них не завершился взятием ворот. В середине первого тайма Неймар мощным ударом после передачи Мбаппе открыл счет в поединке – 0:1.
Настоящий "пожар" был у ворот Бордо. Защитники и голкипер хозяев стеной встали перед собственными владениями, заблокировав сразу несколько выстрелов вплотную от парижан.
На отдых команды ушли по комфортному счету для гостей. После перерыва Мбаппе наконец-то не только отметился результативной передачей. Вейналдум классно отозвался на пас из глубины поля, выйдя лицом к лицу с голкипером Бордо. Но не стал обыгрывать стража ворот, а отдал на свободного Мбаппе, который закатил мяч уже в пустые владения хозяев – 0:3.
В шаге от невероятного камбека
Казалось, что уже в матче все решено. ПСЖ одержит разгромную победу на выезде. Но иначе думали хозяева. На 78-й минуте высокий прессинг от Бордо дал плоды. Элис после прострела с фланга забил первый гол своей команды – 1:3.
На второй компенсированной минуте Бордо забил второй раз. Ньянг обыгрался в стеночку с Брианом и в упор расстрелял владение Наваса – 2:3. Но хозяевам не хватило времени, чтобы отыграть еще один гол.
- Бордо чуть не стал автором невероятного камбэка с 0:3. ПСЖ в нервном поединке одержал победу со счетом 2:3.
- Победа принесла ПСЖ три очка. Теперь в активе парижан 34 пункта и первое место в Лиге 1. Бордон с 12 баллами продолжает идти 16-м.
Бордо – ПСЖ: видеообзор