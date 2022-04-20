Борьба с раком продолжается: Пеле госпитализировали в больницу

Легендарный бразилец Пеле продолжает борьбу за свою жизнь. Бывший футболист ежемесячно вынужденно приезжает в больницу, где проходит обследование.

Продолжение лечения

81-летний Пеле снова посетил больницу, чтобы продолжить лечение рака толстой кишки. Такой ужасающий диагноз легенда футбола Пеле услышал от врачей в конце лета 2021 года.

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В сентябре Пеле лег на операционный стол по удалению опухоли в Сан-Паулу.

Бывший футболист уже прошел первую часть химиотерапии. Теперь его ждет продолжение борьбы с серьезной болезнью. В настоящее время экс-игрок не прокомментировал свое лечение, хотя достаточно активно ведет свои соцсети.

Напомним, что в феврале бразилец лежал в госпитале из-за инфекции в почках. К счастью, все обошлось и Пеле выписали домой.

Недавно легендарный футболист в своем инстаграмме вспомнил о войне в Украине. Он вспомнил ужасы, которые принес с собой "русский мер" в пригород Киева.