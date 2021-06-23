Большой шанс реабилитироваться перед вами, – Яремчук о выходе в 1/8 финала

23 июня 2021 , 23:09
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Источник:

инстаграм Яремчука

Сборная Украины оформила выход в 1/8 финала Евро-2020 несмотря на два поражения и только одну победу на групповом этапе. Выход украинцев в плей-офф прокомментировал Роман Яремчук.

Украина хочет реабилитироваться за неудачу

Голеодор сборной Украины считает выход Украины в 1/8 финала шансом исправиться за неудачный групповой этап.

Стоящее Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

"Большой шанс реабилитироваться перед вами", – надпись Яремчук и добавил фото с Александром Зинченко.


Скриншот

Украина в плей-офф: главное

  • Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, которая заняла третье место.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с историческим достижением.
  • Украина вышла в плей-офф благодаря поражениям России, Финляндии, Польши и Словакии. Вероятно, соперником Украины будет Швеция.
Автор: Михайло Гема