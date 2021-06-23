Украина хочет реабилитироваться за неудачу
Голеодор сборной Украины считает выход Украины в 1/8 финала шансом исправиться за неудачный групповой этап.
Стоящее Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020
"Большой шанс реабилитироваться перед вами", – надпись Яремчук и добавил фото с Александром Зинченко.
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- Ранее шансы Украины выйти в плей-офф комментировал Евгений Макаренко. Футболист уверял, что команда выйдет на поле с тройной мотивацией.
Украина в плей-офф: главное
- Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, которая заняла третье место.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с историческим достижением.
- Украина вышла в плей-офф благодаря поражениям России, Финляндии, Польши и Словакии. Вероятно, соперником Украины будет Швеция.