Украина хочет реабилитироваться за неудачу

Голеодор сборной Украины считает выход Украины в 1/8 финала шансом исправиться за неудачный групповой этап.

Стоящее Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

"Большой шанс реабилитироваться перед вами", – надпись Яремчук и добавил фото с Александром Зинченко.


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Украина в плей-офф: главное

  • Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, которая заняла третье место.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с историческим достижением.
  • Украина вышла в плей-офф благодаря поражениям России, Финляндии, Польши и Словакии. Вероятно, соперником Украины будет Швеция.