Болонья U-19 – Шахтер U-19 3:4

Голы: Эбоне, 27 (с пенальти), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

Команды начали встречу с восьмой минуты и при счете 0:0. Днем ранее из-за сильного дождя игра была остановлена, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Шахтера

"Горняки" быстро открыли счет во встрече. Гол в ворота Болоньи забил Виктор Цуканов, который уже привлекается в основной состав.

До свистка на перерыв команды успели обменяться голами: у Шахтера забил Ломага, а у хозяев с пенальти отличился Эбоне. Голевая перестрелка продолжилась во втором тайме.

Сначала итальянцы благодаря результативным ударам Де Луки и Менегаццо вышли вперед. Однако юные "горняки" не сдались, а проявили характер. На 72-й минуте Цуканов оформил дубль и восстановил паритет на табло.

А на 90-й минуте Трифаненко, который только появился на поле, забил победный гол.

Шахтер одержал победу со счетом 4:3. Команда Алексея Белика набрала три балла и занимает седьмое место среди 36 команд Лиги.