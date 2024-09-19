Болонья U-19 – Шахтар U-19 3:4

Голи: Ебоне, 27 (з пенальті), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Тріфаненко, 90

Команди розпочали зустріч з восьмої хвилини та за рахунку 0:0. Днем раніше через сильний дощ гру було зупинено, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Шахтаря

"Гірники" швидко відкрили рахунок у зустрічі. Гол у ворота Болоньї забив Віктор Цуканов, який вже залучається до основного складу.

До свистка на перерву команди встигли обмінятися голами: у Шахтаря забив Ломага, а у господарів з пенальті відзначився Ебоне. Гольова перестрілка продовжилася у другому таймі.

Спочатку італійці завдяки результативним ударам Де Луки та Менегаццо вийшли вперед. Проте юні "гірники" не здалися, а проявили характер. На 72-й хвилині Цуканов оформив дубль та відновив паритет на табло.

А на 90-й хвилині Тріфаненко, який тільки з'явився на полі, забив переможний гол.

Шахтар здобув перемогу з рахунком 4:3. Команда Олексія Бєліка набрала три бали та займає сьоме місце серед 36 команд Ліги.