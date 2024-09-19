Элитный показатель: игрок сборной Украины провел юбилейный матч в еврокубках
Донецкий Шахтер 18 сентября сыграл поединок первого тура обновленной Лиги чемпионов-2024/2025. Соперником "горняков" была итальянская Болонья.
Команды не смогли определить сильнейшего и встреча закончилась со счетом 0:0. Этот матч стал особенным для опорного полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, пишет 24 Канал.
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Вошел в клуб 100+
Он вышел на замену на 78-й минуте и помог "горнякам" оставить свои ворота "сухими". Для 35-летнего украинца этот матч стал сотым в еврокубках.
Этой отметки он достиг выступлениями в двух турнирах. Большинство из них Тарас сыграл в Лиге чемпионов – 71, а еще 29 поединков украинский футболист провел в Лиге Европы.
Наибольшее количество матчей в еврокубках за украинские клубы: топ-5
- Александр Шовковский – 143
- Дарио Срна – 137
- Андрей Пятов – 132
- Тайсон – 105
- Тарас Степаненко – 100
Справка. Тарас дебютировал на международном уровне в 2010 году в поединке против Партизана. В его активе за 100 матчей – 6 голов и столько же ассистов.
Отметим, что следующий поединок в еврокубках Степаненко будет иметь возможность сыграть уже 2 октября. Матч "горняков" против Аталанты начнется в 19:45.