"Сухой" матч при дождливой погоде: Шахтер сыграл вничью против Болоньи на старте Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер сыграл первый поединок в обновленной Лиге чемпионов. Подопечные Марино Пушича противостояли сенсационной Болонье.

Болонья – Шахтер 0:0

В среду, 18 сентября, состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов-2024/25. В Италии на стадионе "Ренато Даль-Ара" встречались Болонья и Шахтер, пишет 24 Канал.

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Промах Судакова и две травмы

Главный тренер "горняков" Марино Пушич не удивил выбором стартовой одиннадцатки. Перед поединком вызвало беспокойство состояние Николая Матвиенко, который из-за повреждения пропустил поединок против Карпат (5:2). Однако в матче против Болоньи центрбек появился с первых минут.

"Горняки" начали встречу без лишнего волнения. Уже на 2-й минуте бразилец Эгиналдо заработал одиннадцатиметровый. Судаков взял на себя ответственность по исполнению пенальти. Георгий пробил в левый нижний угол, но Скорупский блестящим сейвом отразил удар. Таким образом дончане упустили первую стопроцентную возможность.

На 35-й минуте Пушич провел вынужденную замену. Голкипер Болоньи врезался в Сикана, нанеся травмы нападающему. Вместо него на поле появился Невертон.

Перед свистком на перерыв Пушич во второй раз использовал замену. Травмированного Коноплю заменил Винисиус Тобиас.

Надежность Ризныка

Хозяева поля имели отличный шанс забить гол в раздевалку. Сантьяго Кастро получил пас в штрафной площадке и прицельно пробил. К счастью, Ризнык не упустил момент удара и замечательным сейвом отразил его. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Второй тайм начался с атак хозяев поля. Прекрасные возможности отличиться потеряли Ликояннис и Кастро. Благодаря мастерству Ризныка Шахтер сохранил ворота "сухими" несмотря на большой ливень.

Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью. Шахтер заработал один балл в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Болонья – Шахтар

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Свой следующий матч Шахтер сыграет 2 октября. Во втором туре "горняки" проведут поединок против бывшей команды Руслана Малиновского – Аталанты. Это будет номинально домашняя игра для донетчан.