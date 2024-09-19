Назван лучший игрок матча Болонья – Шахтер в Лиге чемпионов: им стал украинец

В среду, 18 сентября, состоялись поединки первого тура Лиги чемпионов. В одном из них Болонья дома принимала донецкий Шахтер.

Матч закончился "сухой" ничьей 0:0. Таким образом, "горняки" прервали 12-матчевую серию, в течение которой они в еврокубках на выезде непременно пропускали хотя бы один гол.

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Приятное признание для защитника Шахтера

После финального свистка был объявлен лучший игрок встречи. Им стал защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Уроженец Крыма вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл весь поединок. Пресс-служба УЕФА объяснила, почему награду получил именно Матвиенко:

Он продемонстрировал очень хорошее умение отдавать короткие и длинные передачи, включая ключевой пас, который привел к пенальти для Шахтера, а также сделал две очень хорошие блокировки. Его общая игра в обороне и организация были на высоком уровне на протяжении всего матча.

После игры Матвиенко получил заслуженный символический приз и сделал с ним традиционное фото.

Как Николай Матвиенко получал награду: смотрите видео

Отметим, что следующий матч в Лиге чемпионов донецкий Шахтер проведет 2 октября против Аталанты. Он начнется в 19:45.