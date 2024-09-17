Болонья – Шахтер: где и когда смотреть дебютный матч "горняков" в обновленной Лиге чемпионов

Чемпион Украины донецкий Шахтер автоматически попал в основной этап обновленной ЛЧ. Свой первый поединок подопечные Марино Пушича сыграют в Италии.

Донецкий Шахтер начнет турнирный путь в Лиге чемпионов-2024/25 в среду, 18 сентября. Поединок в Болонье на стадионе "Ренато Даль-Ара" начнется в 19:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Шахтера

В Украине прямую трансляцию матча Болонья – Шахтер эксклюзивно покажут на медиасервисе "Megogo". Поединок можно посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен по подпискам пакетов "Максимальный" и "Спорт".

За полчаса до игры начнется традиционная аналитическая студия. Журналисты и приглашенные эксперты проанализируют все моменты игры и поделятся прогнозами. Также зрителям в перерыве и после матча предложат посмотреть самые интересные эпизоды игры.

К слову. Шахтер и Болонья впервые сыграют очный поединок. Соперник "горняков" в прошлом сезоне финишировал пятым в Серии А и получил дополнительную путевку в Лигу чемпионов.

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