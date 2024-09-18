В цветах флага Украины: Шахтер выбрал патриотическую форму для старта в Лиге чемпионов

Донецкий клуб сойдется в бою против Болоньи в первом туре. Шахтер будет играть в Италии в выездном комплекте формы.

Донецкий Шахтер готовится к первому матчу в Лиге чемпионов сезона 2024-2025. Команда Марино Пушича сыграет на выезде против итальянской Болоньи.

Следите с нами Старт в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Болонья – Шахтер

"Сине-желтый" Шахтер

Накануне встречи команды определились с формами, в которых выйдут на поле стадиона "Ренато Даль-Ара". Болонья наденет домашнюю форму, которая выполнена красном и темно-синем цветах.

В свою очередь Шахтер выбрал на матч выездной комплект формы, о чем сообщил на своей странице в инстаграм. В этом сезоне он является сине-желтым в честь флага Украины. При этом и лого команды также будет в этих цветах.



Форма Шахтера на матч против Болоньи / фото из соцсети Х донетчан

Таким образом, дончане впервые сыграют официальный матч в синем и желтом. Начало встречи в Болонье – в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Читайте также Шахтер сыграет в Лиге чемпионов против сенсационного новичка: какие шансы у "горняков" на успех

Напомним, что "горняки" неудачно начали сезон в УПЛ. Шахтер одержал лишь три победы в пяти встречах, тогда как Полесью и Александрии подопечные Пушича проиграли. Сейчас дончане идут седьмыми в турнирной таблице. но имеют матч в запасе.