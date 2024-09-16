Шахтер – нестабильная команда: экс-тренер сборной Италии высказался об игре с Болоньей в ЛЧ

В среду, 18 сентября, Шахтер начинает новый сезон реформированной Лиги чемпионов матчем с Болоньей. Бывший тренер сборной Италии и Милана поделился мнением об этом матче.

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки высказался на счет матча в Лиге чемпионов между Шахтером и Болоньей. 78-летний специалист подчеркнул сильные и слабые стороны украинской и итальянской команд, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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У Шахтера бывают взлеты и падения

Перед началом итальянский специалист поздравил Болонью с выходом в Лигу чемпионов, ведь последний раз команда выступала в еврокубках в 1964-1965 годах. Арриго Сакки отметил, что он очень счастлив, а "фельсинеи" заслужили играть в этом турнире.

78-летний итальянец выразил надежду, что "красно-синие" смогут закрепить или улучшить результат прошлого сезона. Экс-тренер сборной Италии подчеркнул, что у мечтаний нет границ.

После продолжительных комплиментов Сакки перешел к анализу команд. Итальянский специалист начал разбор с Шахтера.

Шахтер – немного нестабильная команда. В том смысле, что у них бывают взлеты и падения, они непостоянны в игре. То они делают прекрасные вещи, то забывают о них. Об этом свидетельствуют их последние результаты: 3 победы и 2 поражения. В обороне украинцы не отличаются внимательностью и точностью, но в Европе таких команд немного. Однако, когда мяч у них в ногах, у них есть идеи и скорость,

– сказал Сакки.

Относительно Болоньи Арриго Сакки порекомендовал не поддаваться эмоциям и выполнить все указания, которые поставил тренер команде перед игрой и во время нее. Итальянский специалист отметил, что тренер "красно-синих" Итальяно очень хороший стратег и учитель.

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Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025 Болонья дома будет принимать донецкий Шахтер. Дата и время проведения игры – 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.