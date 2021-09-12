Болид Ферстаппена жутко приземлился на Хэмилтона: от трагических последствий спасла гало
Источник:24 канал
Пилоты Red Bull и Mercedes Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон ведут отчаянную борьбу за чемпионство. Битва за победу между пилотами не обходится без контактов, что произошло и во время гран-при Италии 12 сентября.
Система гало спасла жизнь Хэмилтона
Прямой борьбе между Ферстаппеном и Хэмилтоном ничего не предшествовало на трассе "Монца". На 24 круге Ферстаппен заехал в боксы и потерял примерно 9 секунд из-за проблем с заменой колеса.
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Свой пит-стоп Хэмилтон сделал через 2 круга и также потерял около 1 – 2 секунды. Именно из-за потери времени на пит-стопах пилоты оказались рядом, когда Хэмилтон покидал боксы.
Борьба между пилотами Red Bull и Mercedes развернулась во втором повороте. Макс несколько оптимистично пытался влезть в поворот, однако Хэмилтон не оставил ему места.
В результате произошел контакт между болидами и Red Bull Ферстаппена оказался на Mercedes Хэмилтона.
Во время повтора становится понятно, что здоровье и жизнь Хэмилтона спасла система защиты гало – дуга вокруг пилота.
Болид Red Bull Ферстаппена приземлился именно на дугу, которая защитила от удара голову Хэмилтона.Внимание. Гало – система защиты головы пилота, которая введена в Формуле-1 с 2018 года. Система выдерживает нагрузку в 8 тонн спереди и по бокам, 12 тонн сверху. Гало доказала свою целесообразность в 2020 году, когда в жуткой аварии выжил Ромен Грожан. Француз вдребезги разбил болид, но уцелел.