Болид Ферстаппена жутко приземлился на Хэмилтона: от трагических последствий спасла гало

Пилоты Red Bull и Mercedes Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон ведут отчаянную борьбу за чемпионство. Битва за победу между пилотами не обходится без контактов, что произошло и во время гран-при Италии 12 сентября.

Система гало спасла жизнь Хэмилтона

Прямой борьбе между Ферстаппеном и Хэмилтоном ничего не предшествовало на трассе "Монца". На 24 круге Ферстаппен заехал в боксы и потерял примерно 9 секунд из-за проблем с заменой колеса.

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Свой пит-стоп Хэмилтон сделал через 2 круга и также потерял около 1 – 2 секунды. Именно из-за потери времени на пит-стопах пилоты оказались рядом, когда Хэмилтон покидал боксы.

Борьба между пилотами Red Bull и Mercedes развернулась во втором повороте. Макс несколько оптимистично пытался влезть в поворот, однако Хэмилтон не оставил ему места.

В результате произошел контакт между болидами и Red Bull Ферстаппена оказался на Mercedes Хэмилтона.

Во время повтора становится понятно, что здоровье и жизнь Хэмилтона спасла система защиты гало – дуга вокруг пилота.

Болид Red Bull Ферстаппена приземлился именно на дугу, которая защитила от удара голову Хэмилтона.