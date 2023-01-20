Здравый смысл присутствует: иностранный клуб отказался спарринговаться с российскими командами
Источник:Инстаграмма-страница ПФК Левски
Болграсский футбольный клуб Левски решил отменить товарищеские матчи с российскими коллективами. На это повлиял ультрас клуба.
Левски решил не играть против Спартака да Урала. Матчи должны были состояться в Дубаях, но теперь российские коллективы вынуждены искать другого спарринг партнера.
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Мотив Левски
Болгарский клуб запланировал матчи против трех российских команд. К выше названным еще прилагается Краснодар, ситуация с которым еще не определена. Левски планировал сыграть поединком с клубами из страны-агрессора, но сделать это в сине-желтых футболках. Такое оправдание должно было символизировать поддержку Украины в войне против России.
Позиция болельщиков клуба
Фанатам болгарского коллектива сразу не понравилась позиция любимого клуба, потому они решили протестовать и сделали это успешно. Фанаты выходили с баннерами, на которых было написано: "Не легитимируйте путинский режим" и "Левски означает свободу, а не тиранию".
Клуб услышал призыв фанатов и на своей странице в инстаграмме написал: "Важнейшим для нас остаетсяединство клуба и фанатов".
ПФК Левски
- Самый титулованый болгарский клуб, 26 чемпионств и 26 национальных кубков.
- Дважды чвертьфиналист Кубка облодатилей Кубков и Кубка УЕФА
- В сезоне 2006/2007 команда пробилась в груповой етап Лиги Чемпионов, но так и не набрала ни одного бала.