Довбик за решеткой: фаны Жироны требуют трансфер нападающего Днепра-1

Эпопея с переходом Артема Довбика в испанскую Жирону вышла на новый уровень. Болельщики "бело-красных" с помощью социальных сетей запустили флешмоб с требованием предоставить свободу нападающему Днепра-1.

Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпиона УПЛ в прошлом сезоне. Неудивительно, что европейские клубы проявляют повышенную заинтересованность в таранном форварде, пишет 24 Канал.

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"Золотая клетка" Довбика

Сейчас предметный интерес к футболисту сборной Украины проявляет испанская Жирона. Болельщики этого клуба даже создали флешмоб с хештегом FreeDovbyk. Они считают, что Днепр-1 держит форварда в "клетке" и препятствуюет трансферу в испанский клуб.

Один из фанатов "жирондинцев" даже создал проморолик по "освобождению Довбика из тюрьмы". Очевидно, что болельщики очень рассчитывают увидеть в новом сезоне украинский дуэт Довбик – Цыганков, который будет штамповать голы в Ла Лиге.

Смотрите видео "освобождение Довбика"

Эпопея с переходом Довбика