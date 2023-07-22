Довбик за решеткой: фаны Жироны требуют трансфер нападающего Днепра-1
Эпопея с переходом Артема Довбика в испанскую Жирону вышла на новый уровень. Болельщики "бело-красных" с помощью социальных сетей запустили флешмоб с требованием предоставить свободу нападающему Днепра-1.
Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпиона УПЛ в прошлом сезоне. Неудивительно, что европейские клубы проявляют повышенную заинтересованность в таранном форварде, пишет 24 Канал.
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"Золотая клетка" Довбика
Сейчас предметный интерес к футболисту сборной Украины проявляет испанская Жирона. Болельщики этого клуба даже создали флешмоб с хештегом FreeDovbyk. Они считают, что Днепр-1 держит форварда в "клетке" и препятствуюет трансферу в испанский клуб.
Один из фанатов "жирондинцев" даже создал проморолик по "освобождению Довбика из тюрьмы". Очевидно, что болельщики очень рассчитывают увидеть в новом сезоне украинский дуэт Довбик – Цыганков, который будет штамповать голы в Ла Лиге.
Смотрите видео "освобождение Довбика"
Эпопея с переходом Довбика
- Напомним, что Артем Довбик не раз заявлял о своих намерениях продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов.
- Однако в начале июня 25-летний нападающий неожиданно продлил контракт с Днепром-1. Это автоматически повысило трансферную стоимость бомбардира и отсеяло излишних претендентов.
- Ради перехода Довбика руководство Жироны даже обратилось в City Football Group. Однако пока неизвестно, чем завершились переговоры.