Фанаты "Шальке" вытолкали за дверь президента клуба Клеменса Тенньеса. Болельщики недовольны результатами клуба во второй части сезона, а также обвиняют президента в распространении коронавируса.

О том, что глава совета директоров немецкого клуба подал в отставку из-за протестов фанатов, сообщает The Intelligencer.

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Отставка под давлением фанатов

В последнем туре чемпионата Германии "Шальке" потерпел разгромное поражение от "Фрайбурга" – 0:4. После матча разъяренные фанаты клуба собрались, чтобы выразить недовольство работой Клеменса.

Болельщики обвиняли функционера в провале второй половины сезона, ведь команда еще с января не получила ни одной победы в Бундеслиге.

Последняя победа "Шальке" в чемпионате была зафиксирована еще в январе в матче с менхенгладбахской "Боруссией" – 2:0. После рестарта сезона футболисты "Шальке" забили пять голов, пропустив от соперников суммарно 22 мяча в собственные ворота.

В итоге "Шальке" занял 12 место и не попал в еврокубки в течение двух сезонов подряд. В их активе 39 набранных пунктов.

Еще одной из причин недовольства болельщиков стала вспышка коронавируса на скотобойне, которая принадлежит Клеменсу. На ней было обнаружено около 1400 случаев инфицирования вирусом.

#S04-Update: Clemens Tönnies legt sein Amt beim FC Schalke 04 nieder. — FC Schalke 04 () (@s04) June 30, 2020

Что известно о Клеменсе Тенньесе

В 2001 году Клеменс возглавил наблюдательный совет клуба. Также Тенньес входил в экономический комитет "Шальке" и комитет по спортивным вопросам. В целом 64-летний функционер работал в структуре клуба еще с 1996 года.

При Тенньесе "гельзенкирхенцы" трижды выигрывали Кубок Германии и еще десять раз квалифицировались в Лигу чемпионов. Под его руководством долги клуба выросли до 200 миллионов евро.