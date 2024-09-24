В понедельник, 23 сентября, в рамках матча Суперлиги Сербии встретились Партизан и Црвена Звезда. Белградский клуб проиграл со счетом 0:4, что не слишком понравилось поклонникам клуба.

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Что произошло на матче Партизана

Обострение ситуации началось еще за пару дней до матча. Тогда болельщики пробрались на стадион забросали поле стеклом, а также подожгли газон. Руководство осудило такое поведение, написав, что публичного объявит имена тех лиц, совершивших это нарушение, повредили центральную ложу и написали сообщение против администрации на трибунах и вне стадиона.

Неизвестные проникли на стадион Партизана: смотрите видео

Ситуация стала лишь более напряженной после матча с Црвеной Звездой. После того как белгадский клуб потерпел разгром, сразу после финального свистка разгромили раздевалку, а также поймали в подтрибунке главного тренера Партизана Александа Станоевича. Судя по синякам на лице наставника, он подвергся серьезному избиению со стороны фанатов.



Александр Станоевич на пресс-конференции / Фото gdhspor

Напомним, что Партизан был соперником Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда белградская команда потерпела тотальный разгром от киевлян: 6:2 в первом матче и 0:3 во втором.