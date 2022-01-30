Болельщики – идиоты, – российский теннисист вновь отметился грубым заявлением на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз привлек к себе внимание на Открытом чемпионате Австралии. Представитель России в очередной раз доказал, что от его гнева никто не застрахован.

Очередное резкое заявление россиянина

В третьем сете финального поединка против Рафаэля Надаля судья попросил россиянина не оказывать давление на болбоев, действия которых почему-то раздражали теннисиста.

Кстати Ты тупой, – россиянин Медведев, как псих выругался на арбитра во время матча Australian Open – видео

После завершения партии, которую выиграл испанец, Медведев обратился к судье. Он попросил объявить, что болельщики, которые выкрикивали между первой и второй подачами – идиоты.

Видео гнева россиянина

Они идиоты. Нет мозга, пустая голова. Наверное, в их жизни все очень плохо,

– сказал на эмоциях российский теннисист



Видео обращения россиянина

Также было заметно, что почти весь стадион во время каждого розыгрыша болел за испанца.