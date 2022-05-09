Болельщики Динамо Загреб призвали спасти Мариуполь: фото баннера на трибуне

Загребское Динамо 8 мая на собственном поле разгромило дома Осиек. Ультрас владельцев поддержал мариупольцев.

"Save Mariupol"

Весь цивилизованный мир поддержал украинский народ, мужественно борющийся против оккупантов. В этот раз хорватские футбольные болельщики выразили свою поддержку украинцам, пишет 24 канал.

Смотрите также Ярмоленко обратился с просьбой эвакуировать людей из "Азовстали" в блокадном Мариуполе

Ультрас загребского Динамо на матче против Осиека вывесили на фанатской трибуне баннер "Save Mariupol!" (с английского – "Сохраните Мариуполь"). Хорваты призывают остановить геноцид украинского народа в Мариуполе. Раньше красивый украинский город, который после прихода "русского мира" превратился в одну большую руину.

Блокадный Мариуполь ежедневно подвергается обстрелам. Больше всего россияне бьют по заводу "Азовсталь", в подвалах которого большое количество раненых украинских военных.



Хорваты поддержали Украину / Фото Динамо Загреб

Поединок в Загребе завершился убедительной победой местного Динамо со счетом 3:0. Отметим, что на 44-й минуте в составе Осиека изъятие получил украинец Евгений Чеберко.

Отметим, недавно этот хорватский клуб сыграл против киевского Динамо в благотворительном турне киевлян в поддержку Украины. В динамовском дерби команды расписали результативную мировую 2:2.

После 34 туров загребский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги Хорватии. Динамо с 73 очками идет первым. Динамовцы опережают ближайшего конкурента, как Хайдук, на четыре пункта.

Впереди у хорватского Динамо еще два поединка во внутреннем чемпионате – против Шибеника (15 мая) и Хайдука (21 мая).

Россиянам не удалось провести парад в Мариуполе