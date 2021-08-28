Болельщики Черноморца напали на клубный автобус перед матчем УПЛ: видео

Фанаты Черноморца атаковали автобус команды, когда она ехала на матч 6-го тура УПЛ против Александрии. Так болельщики показывают свое недовольство.

Война ультрас и клуба продолжается после назначения на тренерский мостик "моряков" Юрия Мороза и целого десанта игроков с Динамо.

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Ультрас Черноморца подстерегали автобус команды на дороге к стадиону. Транспорт забросали дымовыми шашками, но этим все и ограничилось. Автобус в сопровождении полиции продолжил свое движение.

Видео нападения фанатов Черноморца на автобус команды

Кого отдало Динамо в аренду Черноморцу

Киевский клуб расформировал команду U-21 после решения УАФ прекратить чемпионат до 21-го года. Поэтому большинство футболистов направились в аренды для игровой практики. В это время бывший тренер Динамо U-21 Юрий Морозов стал главным наставником Черноморца.

Специалист решил кардинально изменить состав и позвал в команду 12 игроков киевлян: Владислава Кучерука, Даниила Скорко, Дениса Кузыка, Евгения Смирного, Георгия Цитаишвили, Николая Михайленко, Юрия Тлумака, Вадима Мащенко, Богдана Билошевского, Ярослава Надольского, Евгения Исаенко и Даниила Сухоручко.