Війна ультрас і клубу триває після призначення на тренерський місток "моряків" Юрія Мороза і цілого десанту гравців з Динамо.

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Ультрас Чорноморця чатували на автобус команди дорогою до стадіону. Транспорт закидали димовими шашками, але цим усе й обмежилось. Автобус у супроводі поліції продовжив свій рух.

Відео нападу фанатів Чорноморця на авобус команди

Кого віддало Динамо в оренду Чорноморцю

Київський клуб розформував команду U-21 після рішення УАФ припинити чемпіонат до 21-го року. Тому більшість футболістів попрямували в оренди для ігрової практики. У цей час колишній тренер Динамо U-21 Юрій Морозов став головним наставником Чорноморця.

Спеціаліст вирішив кардинально змінити склад та покликав у команду 12 гравців киян: Владислав Кучерук, Данило Скорко, Денис Кузик, Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.