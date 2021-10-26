Болельщики Баварии выступили против спонсорского соглашения клуба

26 октября 2021 , 17:29
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kicker

Болельщики мюнхенской Баварии недовольны сотрудничеством руководства клуба с авиакомпанией Qatar Airways. Фаны настаивают на прекращении связей.

Спонсор клуба связан с Катаром

Сообщается, что 25 ноября болельщики Баварии на ежегодном собрании потребуют у клуба прекратить спонсорское соглашение с Qatar Airways.

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Фанаты объясняют это тем, что Катар неоднократно обвиняют в коррупции в спорте, а также массовых нарушениях человеческих прав.

Работая с государственной компанией, Бавария активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространения современного космополитического образа страны,
– уверяет Майкл Отт, который является членом Баварии с 2007 года.

  • Контракт Баварии с Qatar Airways рассчитан до 2023 года. Каждый год клуб получает от спонсоров 10 миллионов евро.
  • Чтобы решение вступило в силу необходимо 75% голосов от всех членов клуба.
  • В 2022 году в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.
  • В начале 2021 года Катар попал в громкий скандал. Оказалось, что более чем 6 500 мигрантов умерли, работая над подготовкой к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Автор: Дарина Жданович