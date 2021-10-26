Спонсор клубу пов’язаний з Катаром

Повідомляється, що 25 листопада вболівальники Баварії на щорічних зборах вимагатимуть клуб припинити спонсорську угоду з Qatar Airways.

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Фанати пояснюють це тим, що Катар неодноразово звинувачують в корупції у спорті, а також масових порушеннях людських прав.

Працюючи з державною компанією, Баварія активно допомагає відвернути увагу від невдоволення місцевого населення та поширення сучасного космополітичного образу країни,

— запевняє Майкл Отт, який є членом Баварії з 2007 року