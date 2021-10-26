Спонсор клубу пов’язаний з Катаром
Повідомляється, що 25 листопада вболівальники Баварії на щорічних зборах вимагатимуть клуб припинити спонсорську угоду з Qatar Airways.
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Фанати пояснюють це тим, що Катар неодноразово звинувачують в корупції у спорті, а також масових порушеннях людських прав.
Працюючи з державною компанією, Баварія активно допомагає відвернути увагу від невдоволення місцевого населення та поширення сучасного космополітичного образу країни,
— запевняє Майкл Отт, який є членом Баварії з 2007 року
- Контракт Баварії з Qatar Airways розрахований до 2023 року. Щороку клубу отримує від спонсорів 10 мільйонів євро.
- Аби рішення набуло чинності необхідно 75% голосів від усіх членів клубу.
- У 2022 році у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу.
- На початку 2021 року Катар втрапив у гучний скандал. Виявилося, що більше ніж 6500 мігрантів померли працюючи над підготовкою до чемпіонату світу з футболу 2022 року.