Болельщики Барселоны на презентации Хави скандировали оскорбления в сторону ПСЖ: видео

Официальная презентация Хави в Барселоне не была идеальной. Фанаты каталонского клуба нашли возможность выразить свое недовольство в адрес французского ПСЖ.

Вероятно, что все из-за Месси

8 ноября состоялась официальная презентация Хави, который возглавил тренерский мостик Барселоны. Это великое возвращение легенды в Каталонию.

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Однако не прошло без курьезов. Фанаты, посетившие презентацию на "Камп Ноу", скандировали оскорбительную фразу в сторону французского ПСЖ. Даже можно было услышать слова: "Puta PSG".

Оскорбительные выкрики в сторону ПСЖ: видео

Скорее всего такое поведение болельщиков было вызвано переходом звездного нападающего Барселоны Лионеля Месси в состав ПСЖ. Отметим, что за парижан играет еще один экс-лидер каталонского клуба Неймар.

Интересно, что по информации El Nacional, Месси призывает руководство французской команды оформить трансфер флангового защитника каталонцев Жорди Альбы. Контракт защитника с Барселоной рассчитан до конца июня 2024 года. Хотя клуб из Каталонии может отпустить футболиста, чтобы немного разгрузить финансовые проблемы.