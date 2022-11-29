Марио Ферри: топ 5 фактов о болельщике, выбежавшем на поле в футболке Save Ukraine

Матч между сборным Португалии и Уругвая 28 ноября пришлось остановить из-за выбежавшего на поле в футболке болельщика с призывом спасти Украину. Топ 5 интересных фактов о Марио Ферри – читайте в материале 24 канала.

Мундиаль в Катаре запомнится фанатам не только игрой топфутболистов, но и рядом скандалов и неожиданных событий.

Больше об этом Save Ukraine: болельщик выбежал на поле во время матча ЧМ-2022 с призывом помочь Украине

Забег Марио Ферри на ЧМ-2022 в Катаре

28 ноября Португалия встретилась на поле с Уругваем и победила со счетом 2:0. Однако матч запомнился еще одним интересным событием во время второго тайма – на 51-й минуте игры на поле выбежал болельщик с радужным флагом.

Кроме того, на нем была футболка с логотипом Супермена и надписью "Save Ukraine" (Спасите Украину) спереди и Respect for iranian woman (Уважение иранским женщинам) – на спине.

Арбитру пришлось остановить игру, а через несколько секунд охрана вывела болельщика, и матч продолжился. Впоследствии удалось определить личность болельщика – им оказался итальянский футболист, блогер, волонтер и общественный деятель Марио Ферри, также известный как "Сокол".

Топ 5 фактов о Марио Ферри

Активист уже не в первый раз выбегает на поле

Отметим, что это не первая подобная затея "Сокола". В 2014 году он выбежал на поле в матче между США и Бельгией на чемпионате мира в Бразилии. Во время акции на Марио Ферри также была футболка с логотипом Супермена. Однако призыв был другим – "Save Favelas Children" (Спасите детей фавел).

Фавелы – это бразильский термин для городских, часто бедных районов и общин.



Марио Ферри на поле во время игры США с Бельгией в 2014 году / Getty Images

Более того, в 2010 году журнал Wired писал, что болельщик выбегал на поле во время футбольных матчей на трех континентах.

Футболка с Суперменом – постоянный атрибут

Что интересно, Марио Ферри не меняет своих привычек и на забеги всегда надевает синюю футболку с логотипом Супермена. А ее уже дополняет знаковая надпись вокруг логотипа, посредством которой активист выражает свою позицию.

Впрочем, не всегда эти забеги были в поддержку своих взглядов – иногда Марио Ферри делал это ради развлечений.



Забег активиста на поле во время отборочного матча 2012 года в Италии / Getty Images

Марио Ферри из-за своих проделок попал под арест

Кроме того, одна из проделок болельщика в 2010 году имела для него не очень утешительный результат. Так, в мае того года Марио Ферри вышел на поле в Сампдории во время клубного матча Серии А против Наполи.

Тогда на его футболке было написано "Casano in Nazionale", что было сообщением для тренера национальной сборной Италии по футболу, чтобы выбрать Антонио Кассано для участия в чемпионате мира.

А кончился для Марио Ферри этот забег на поле тем, что он оказался под домашним арестом в своей стране.

Помогал эвакуировать украинцев

Итальянский общественный деятель не смог оставаться в стороне, когда 24 февраля Россия цинично начала полномасштабную войну против нашего государства. Уже 1 марта Марио Ферри прибыл в Польшу и помогал эвакуировать украинцев. Активист рассказывал, что почувствовал необходимость действовать и помогать украинцам.

Сначала Марио Ферри сотрудничал с местными организациями, а затем ему просто начали писать в инстаграм касательно помощи. Он рассказал, что каждый день получал 30 – 40 сообщений.

В апреле Марио Ферри лично приехал в Украину и посетил Киевщину, которую освободили из-под российской оккупации. Активист осветил ужасы "русского мира" и взял показания преступлений оккупантов.

Болельщик имеет татуировку, посвященную Украине

После своих миссий в Киеве и в качестве выполнения обещания украинским друзьям Марио Ферри сделал татуировку с украинским трезубцем. Активист отметил, что трезубец является символом свободы, которую заслуживает наша страна.

Трезубец всегда присутствовал в культуре Украины – на флаге он есть на всех униформах воинов, которые борются за свободу и, невероятная вещь – этот символ не только трезубец, но и стилизованный сокол, поэтому он имеет больше значений для этого народа. Но самый настоящий его смысл – свобода, которую заслуживает Украина и которую я люблю,

– написал Ферри в инстаграме.

На своей странице итальянский активист рассказывает о помощи украинцам после полномасштабного вторжения российских захватчиков. Ознакомиться с деятельностью Марио Ферри можно по ссылке.