До самого конца был с командой: шокирующая смерть болельщика сорвала матч Ла Лиги

В воскресенье, 10 декабря, было запланировано сразу четыре поединка 16-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024. Один из них, к сожалению, из-за трагического случая закончился еще до финального свистка.

Речь идет о матче между Гранадой и Атлетиком Бильбао. Уже на 6-й минуте Вильямсу быстро удалось вывести гостей вперед 0:1.

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Печальное известие, которое прервало поединок

Больше команды в этом поединке 10 декабря не забивали. Ведь голкипер Атлетика Уная Симон заметил, что что-то странное начало происходить на одной из трибун стадиона за воротами и сообщил об этом главному арбитру встречи. Тот мгновенно остановил матч и позвал врачей обоих клубов на трибуны.

Оказалось, что одному из болельщиков стало плохо, у него остановилось сердце. Потерпевшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.

20 минут держала пауза в поединке, а затем судья указал командам вернуться в подтрибунное помещение. Матч был не только прерван, но и на 10 декабря окончен. Фанаты почти час ждали своих мест финального решения.

Впоследствии в Гранаде сообщили, что, к сожалению, сердце фаната их команды навсегда перестало биться. В испанском клубе выразили свои искренние соболезнования семье и всему фанатскому движению Гранады по поводу горькой потери.

Отметим, что Гранада с 7 баллами идет на предпоследнем 19 месте, а то есть в зоне вылета из Ла Лиги.

Что касается Атлетик, то клуб набрал уже 28 очков и идет 6-м.

Поединок Гранада – Атлетик Бильбао был перенесен на другой день. Пока что оценивают, смогут ли команды доиграть матч уже 11 декабря.