Вболівальників, які вибігають на поле, не показують під час трансляції матчів. Все заради того, щоб не давати привід іншим глядачам на трибунах до таких вчинків.

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Та цього разу вболівальник таки зумів потрапити, хоч і частково, у трансляцію матчу Португалія – Уругвай. А сама гра одразу була зупинена.

Відео забігу вболівальника на матчі Португалія – Уругвай

Вболівальник пробіг полем з веселковим прапором, який використовують прихильники ЛГБТ. На ньому були синя футболка. Спереду був логотип героя коміксів "Супермена" та напис "Save Ukraine" (Врятуйте Україну). Окрім того, в чоловіка на руці є татуювання з тризубом.

На спині був напис "Respect for iranian woman" (Повага іранським жінкам).

Хто вибіг на поле

Згодом виявилося, що на поле в цьому матчі вибіг італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі. В лютому 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, він покинув Індію, де виступав за місцевий клуб, та прибув до Польщі. Там Феррі орендував машину та перевозив через кордон до Польщі українців, які втікали від війни. Гроші за це він не брав.

Таким чином одним забігом цей активіст звернув увагу на три чи не головні глобальні проблеми. Адже в Катарі, де відбувається чемпіонат світу, переслідують прихильників ЛГБТ – за це там передбачена кримінальна відповідальність.

Через це навіть національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. І збірна Німеччини через це провела протест в першому матчі на турнірі.

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Попри те, що в Україні дев'ятий місяць триває повномасштабна війна після вторгнення Росії, не всі вбачають в цьому проблему, продовжують підтримувати дружні стосунки з країною-терористкою. А щодо Ірану, то там тривають масові протести проти місцевої влади саме через утиск жінок.